Россиянам рассказали о необычном способе кражи денег с банковской карты

/ Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Мошенники крадут денежные средства с банковских карт с помощью видео, которое они монтируют из кадров с пресс-конференции правительства. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщила эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

Она отметила, что в социальных сетях появился фейковый ролик, начинающийся с кадров из выпуска новостей. Там выступают министр труда и защиты России Антон Котяков, глава Минцифры Максут Шадаев и главы ФНС Даниил Егоров. Заканчивается видео подробной инструкцией о том, как узнать о якобы причитающихся выплатах от государства и получить их.

В комментариях к ролику прикреплена ссылка на фишинговый сайт, который имитирует страницы государственных органов. Мошенники обещают, что выплата придет на карту через 10 минут. Для этого необходимо ввести личные данные и номер банковской карты.

— После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет, — цитирует Шумакову РИА Новости.

Злоумышленники ссылаются на несуществующие нормативные акты, которые обещают, что каждый житель страны якобы может получить компенсацию денежных средств на оплату товаров иностранного производства.

Ранее специалист по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал, как следует действовать в случаях, если на мобильный телефон поступают звонки, однако звонящий бросает трубку, не дожидаясь ответа. Как пояснил Ющук, зачастую такие звонки исходят не от живого человека, а от робота-«автодозвонщика». Их используют, чтобы обзвонить как можно больше людей за минимальное время и определить потенциальных жертв мошенничества.

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