Экспорт московской фармацевтической продукции вырос на треть с начала года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Экспорт московской продукции увеличился на треть с начала 2020 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за восемь месяцев этого года экспорт увеличился на 32 процента и составил 197,8 миллиона долларов США. В прошлом году этот показатель немного превысил 150 миллионов долларов.

По словам Владимира Ефимова, экспорт московской фармацевтической продукции растет с 2017 года. Тогда он составлял 211,81 миллиона долларов, а в 2018 вырос на 19 процентов — до 252,12 миллиона долларов США.

— В этом году в сравнении с аналогичным периодом прошлого экспорт также продолжает расти, за восемь месяцев 2020 года фармацевтическая продукция столицы была поставлена в 91 страну мира на общую сумму 197,8 миллиона долларов США, — сказал заммэра.

Он отметил, что основные поставки были сделаны в страны ближнего зарубежья. На европейской рынке чаще всего закупалась Финляндия. Ей доставили фармацевтической продукции на сумму 3,69 миллиона долларов США. Кроме того, спрос наблюдался со стороны Италии.

Больше всего продукции с начала года приобрел Узбекистан, на втором месте оказалась Белоруссия, на третьем — Казахстан.

Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, половина московского экспорта фармацевтической продукции пришлась на лекарства, расфасованные для розничной продажи, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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