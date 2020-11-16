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Мехди Вафа назвал топ-5 самых легкомысленных знаков зодиака
Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Мехди Вафа назвал топ-5 самых легкомысленных знаков зодиака

Юлия Ямпольская

Общество

Победитель третьего сезона телепроекта «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, с какими знаками зодиака необходимо быть внимательными. Несмотря на харизму и обаяние, они могут быть легкомысленными, пишет «СтарХит».

На пятом месте находятся Раки, которые сделают все, чтобы запомнить момент. В таком состоянии представители данного знака готовы на любые безумства. Для них не существует преград и расстояний.

Четвертую строчку заняли Козероги, сочетающие в себе упрямство, покорность, буйство и спокойствие. Легкомыслие в их жизни очень возможно.

Третье место досталось Девам, способным на легкомысленные поступки. Легкость, безумие, врожденное чувство оптимизма — все в сочетании дает коктейль, которым представители знака могут угостить.

Вторую строчку заняли Близнецы, которым не свойственно легкомыслие в силу того, что они очень целеустремленные, сконцентрированные, ответственные. Однако бывают моменты, когда представители знака проявляют себя легкомысленно.

Первое место специалист отдал Стрельцам, которых отличает самоконтроль. Им они идеально владеют, в отличие от других знаков зодиака. Легкомысленность — часть жизни, одно из их правил.

Ранее Мехди Эбрагими Вафа рассказал, представительницы каких знаков зодиака считаются самыми роковыми. Он объяснил, как с ними лучше себя вести.

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экстрасенсызнак зодиакаМехди Эбрагими Вафа
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