«Должен повзрослеть»: стилист Пугачевой раскритиковал Галкина за отсутствие вкуса

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Бывший стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс заявил, что у телеведущего Максима Галкина нет вкуса. По его словам, шоумен мог стать законодателем красоты и моды при его средствах, пишет «Собеседник».

Специалист отметил, что артист должен быть заметным, а шоумен ничем не выделяется. Примадонна исправить ситуацию не может, потому что тоже слабо разбирается в моде и последних тенденциях.

— Она сама всегда одевалась так себе. Вы думаете, ей балахоны шли? Конечно, нет. Поэтому она не лезет и к Галкину. Она в этом плане бессильна: ничего не может сделать. Все звезды такие! — рассказал эксперт.

Ровалс рекомендовал Галкину обратиться за помощью к профессионалу. Только хороший стилист может помочь ему выглядеть со вкусом.

— Я бы посоветовал Максу отдавать предпочтение классике. При такой жене — Примадонне — он должен соответствовать ее образу. Они же сейчас выглядят по-разному. Именно поэтому люди им не верят. Галкин должен чуть-чуть повзрослеть. Пусть берет пример с друга Аллы Борисовны — поэта Ильи Резника, — сказал Ровалс.

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