Максим Галкин резко высказался о светской премии

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Комик, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин нелестно высказался о премии «Человек года», которую ежегодно вручает популярный журнал. Свое мнение Галкин высказал под постом в Instagram у Филиппа Киркорова.

Как пишут «Невские новости», на светском мероприятии присутствовали практически все звезды отечественного шоу-бизнеса. Гостем стал и певец Филипп Киркоров. Он опубликовал в своих социальных сетях фотографии с другими знаменитостями, которые тоже пришли на премию: ведущим Иваном Ургантом, актером Александром Петровым, юмористом Александром Гудковым, рэпером Алишером Моргенштерном, певцом лейбла Black Star Мотом и многими другими.

В комментариях к посту Максим Галкин написал: «Какой прекрасный бал во время чумы. Невероятно точное непопадание во время!»

По словам Галкина, такое торжество во время пандемии проводить неуместно, а наградить в этом году следовало только врачей, так как они стали настоящими героями 2020 года.

Ранее «Царьград» писал, что Галкин вошел в первую десятку рейтинга индекса доверия россиян. Также в первой десятке оказались Андрей Малахов, Константин Хабенский и Владимир Соловьев.

Ранее самого Галкина пользователи сети осудили за хвастовство — юморист выложил в соцсети фото из лифта, который находится в особняке, где Максим живет с супругой и детьми. Как пишет ФАН, пользователи скептически отметили, что«В большинстве домов России, лифтолук выглядит немного иначе».

Безусловно, Максим и Алла Борисовна живут в условиях, несколько отличающихся от условий жизни других людей. Сам Галкин недавно признался, что живет сразу с несколькими женщинами, пишет «Экономика сегодня».

— Я определить возраст своей жены не могу… Алла может быть сегодня пенсионеркой, завтра она 18-летняя девочка, послезавтра она роковая дама. Поэтому мне не скучно, — рассказал комик.

Так что по собственному признанию, комик живет в окружении «многих женщин», и все они «по фамилии Пугачева».

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