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Астролог предупредил о природных опасностях в день «пяти двоек»
Фото: depositphotos.com

Астролог предупредил о природных опасностях в день «пяти двоек»

Юлия Ямпольская

Общество

В конце 2020 года могут произойти возможные экологические проблемы и природные катаклизмы. Об этом рассказал ректор Русской астрологической школы, ведущий астролог Михаил Бородачев.

Специалист отметил, что год с пятью двойками может принести много опасности.

— 22.12.2020 как раз у нас «пять двоек» — Солнце переходит в знак Козерога. Это время материальных отношений, инфраструктуры общества, а также природы. Возможны в этом время природные катаклизмы и крупные аварии на предприятиях с нарушением экологии. Все наши спецслужбы должны быть наготове, — уточнил эксперт.

По его словам, не стоит ожидать от конца этого года освобождения от пандемии коронавирусной инфекции. COVID-19 останется с нами как минимум до весны 2021 года, передает РИА Новости Крым.

— Мы еще не вышли из пандемии коронавируса. Ожидается, что только к весне 2021 года ситуация улучшится после массового внедрения вакцины, — рассказал астролог.

Бородачев также добавил, что людям необходимо соблюдать осторожность в это время. По его мнению, COVID-19 еще будет доставлять множество хлопот миру.

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