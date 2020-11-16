СМИ: Блогер из Комсомольска-на-Амуре задержан по подозрению в убийстве

Фото: youtube.com / Кирилл Панов

Известного в Комсомольске-на-Амуре блогера Кирилла Панова задержали по подозрению в убийстве. Об этом РИА Новости сообщает в понедельник, 16 ноября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Изначально информация об инциденте, суть которого до сих пор точно неизвестна, появилась в социальных сетях. Публикации в интернете говорят о том, что пранкер в ночь на субботу, 14 ноября, попытался разогнать шумную компанию в подъезде дома №60/2 по Аллее Труда, где он живет. Молодой человек в пылу ссоры якобы распылил газовый баллончик, в ответ на это его избили. Раздосадованный блогер вернулся в квартиру за травматическим оружием, после чего пришел обратно к обидчикам, чтобы отомстить, и выстрелил в одного из участников компании. Утверждается, что он умер до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, Панова задержали, ему вменяют убийство.

В региональном управлении Следственного комитета России подтвердили факт задержания, но не уточнили имя фигуранта дела. При этом версия СК не совпадает с тем, что сказано в Сети. По информации следователей, в ночь на субботу в подъезде жилого дома обвиняемый выстрелил из травматического пистолета в грудь 36-летнему мужчине. Потерпевший скончался на месте. Следком намерен просить о помещении пранкера в СИЗО на время расследования. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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