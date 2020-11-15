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Обвиняемого в подготовке убийства премьер-министра Армении освободили из-под ареста
Фото: police.am / Официальный сайт полиции Республики Армения

Обвиняемого в подготовке убийства премьер-министра Армении освободили из-под ареста

Евгения Звощик

В мире

Председателя оппозиционной партии «Родина» и бывшего директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, обвиняемого в подготовке убийства премьер-министра Армении Никола Пашиняна, освободили из-под ареста. Соответствующее решение принял суд в республике в воскресенье, 15 ноября.

По словам самого Ванецяна, его обвинили в преступлениях, которые он не совершал.

— Повод — меня хотят отстранить от политических процессов, — пояснил политический деятель.

Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики Никола Пашиняна. По подозрению в подготовке данного преступления помимо Ванецяна также задержали экс-руководителя парламентской фракции Республиканской партии Ваграма Багдасаряна и командира добровольческого отряда «Сисакан» Ашота Минасяна. По информации СНБ, у них во время обысков были обнаружены автоматическое и стрелковое оружие, патроны, гранаты и другое вооружение, передает Интерфакс.

Напомним, в Армении начались акции протеста после того, как в ночь на 10 ноября Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

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