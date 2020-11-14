СНБ Армении заявила, что пресекла попытку убийства Пашиняна
В Службе национальной безопасности Армении заявили, что пресекли попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян был задержан по подозрению в подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.
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