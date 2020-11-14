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Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил основные аспекты договоренностей, который касаются Нагорного Карабаха. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Там уточнили, что лидеры оценили договоренности, зафиксированные в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху.

— Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная, — говорится в сообщении.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

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