Экс-главу СНБ Армении задержали по подозрению в подготовке убийства Пашиняна

Фото: primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артут Ванецян задержан по подозрению в подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщила его адвокат Лусине Саакян.

Она отметила, что полет мысли властей Армении, которые стремятся замолчать политических оппонентов, дошел до того, что «рождаются» обвинения в подготовке убийства премьер-министра.

— Сегодня Ванецян был приглашен в следственный департамент Службы национальной безопасности и задержан по подозрению в совершении деяний по статьям «соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия», «подготовка узурпации власти», «подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору», — цитирует Саакян РИА Новости.

Напомним, бывший глава СНБ участвует в акциях протеста с требованием отставки премьер-министра Армении.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

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