Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Нагорном Карабахе

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Режим прекращения огня соблюдается на всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенко в субботу, 14 ноября.

— Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Он отметил, что в соответствии с договоренностями при содействии российских миротворцев в районе населенного пункта Шуша начался обмен телами погибших.

По словам Игоря Конашенко, подразделения российской военной полиции с 14 ноября приступили к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг» в Карабахе.

Кроме того, представитель Минобороны добавил, что для предотвращения возможных инцидентов в Карабахе Россия осуществляет непрерывное взаимодействие с генштабами ВС Азербайджана и Армении.

Ранее стало известно, что колонна российских миротворцев совершила марш протяженностью около 100 километров и прибыла из Гориса в Степанакерт.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

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