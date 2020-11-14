Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Скончался актер Армен Джигарханян
Главное
Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Нагорном Карабахе
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Нагорном Карабахе

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Режим прекращения огня соблюдается на всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенко в субботу, 14 ноября.

— Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Он отметил, что в соответствии с договоренностями при содействии российских миротворцев в районе населенного пункта Шуша начался обмен телами погибших.

По словам Игоря Конашенко, подразделения российской военной полиции с 14 ноября приступили к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг» в Карабахе.

Кроме того, представитель Минобороны добавил, что для предотвращения возможных инцидентов в Карабахе Россия осуществляет непрерывное взаимодействие с генштабами ВС Азербайджана и Армении.

Ранее стало известно, что колонна российских миротворцев совершила марш протяженностью около 100 километров и прибыла из Гориса в Степанакерт.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Российские вертолеты начали сопровождать миротворцев в Нагорном Карабахе

Минобороны РФввод миротворцевНагорный Карабах
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Отдыхая весь январь, наверняка сопьемся

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте