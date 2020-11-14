Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Нагорном Карабахе
Режим прекращения огня соблюдается на всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенко в субботу, 14 ноября.
— Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Он отметил, что в соответствии с договоренностями при содействии российских миротворцев в районе населенного пункта Шуша начался обмен телами погибших.
По словам Игоря Конашенко, подразделения российской военной полиции с 14 ноября приступили к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг» в Карабахе.
Кроме того, представитель Минобороны добавил, что для предотвращения возможных инцидентов в Карабахе Россия осуществляет непрерывное взаимодействие с генштабами ВС Азербайджана и Армении.
Ранее стало известно, что колонна российских миротворцев совершила марш протяженностью около 100 километров и прибыла из Гориса в Степанакерт.
В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.
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