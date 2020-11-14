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Российские вертолеты начали сопровождать миротворцев в Нагорном Карабахе
Фото: youtube/Planespotter1

Российские вертолеты начали сопровождать миротворцев в Нагорном Карабахе

Виктория Родимкина

Армия

Вертолеты Воздушно-космических сил России Ми-8 и Ми-24 начали сопровождать колонны миротворцев, которые совершают марши в районы выполнения задач в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в субботу, 14 ноября.

— Летчики вертолетной эскадрилий выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн миротворческих сил, совершающих марши по маршрутам с аэродрома «Эребуни» в населенные пункты Горис и Степанакерт, — рассказали в пресс-службе.

В военном ведомстве добавили, что такого рода сопровождение необходимо для воздушного мониторинга, а также для доставки в труднодоступные районы миротворцев и имущества, сообщает «РБК».

По данным Минобороны РФ, для контроля за ситуацией в Нагорном Карабахе туда будут направлены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

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