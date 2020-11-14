Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин назвал число жертв военных действий в Нагорном Карабахе
Владимир Путин отметил, что совместными усилиями удалось остановить кровопролитие / Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин назвал число жертв военных действий в Нагорном Карабахе

Юлия Курганова

Политика

В результате военного конфликта в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч мирных жителей, свыше восьми тысяч человек получили ранения. Такие цифры назвал президент России Владимир Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в регионе в пятницу, 13 ноября.

— Принятое 9 ноября трехстороннее заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию, — добавил глава государства.

Путин отметил, что десятки тысяч человек стали беженцами. Также он добавил, что гражданскому населению Нагорного Карабаха потребуется дополнительная помощь.

Среди участников совещания были глава МИД России Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МЧС Евгений Зиничев, глава ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Шойгу обсудил конфликт в Нагорном Карабахе с министром обороны Турции

Владимир ПутинНагорный Карабахчисло жертв
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Отдыхая весь январь, наверняка сопьемся

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте