Путин назвал число жертв военных действий в Нагорном Карабахе

Владимир Путин отметил, что совместными усилиями удалось остановить кровопролитие / Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В результате военного конфликта в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч мирных жителей, свыше восьми тысяч человек получили ранения. Такие цифры назвал президент России Владимир Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в регионе в пятницу, 13 ноября.

— Принятое 9 ноября трехстороннее заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию, — добавил глава государства.

Путин отметил, что десятки тысяч человек стали беженцами. Также он добавил, что гражданскому населению Нагорного Карабаха потребуется дополнительная помощь.

Среди участников совещания были глава МИД России Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МЧС Евгений Зиничев, глава ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

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