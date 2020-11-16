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США получат «убийцу» российского танка «Армата»
Фото: uvz.ru / Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

США получат «убийцу» российского танка «Армата»

Ростислав Зубков

В мире

Американские военные получат «убийцу» российского танка Т-14 «Армата». Об этом пишет Breaking Defense.

По информации издания, в недалеком будущем армия США планирует взять на вооружение тяжелые беспилотные боевые машины Robotic Combat Vehicle, разработанные компанией QinetiQ.

Как утверждают в Popular Mechanics, беспилотники RCV якобы смогут с легкостью уничтожать «Армату» и китайские танки Type-99. Разработка позволит американским военнослужащим выполнять самые сложные миссии.

Ранее в Германии показали «убийцу танка «Армата».

Первые танки на платформе «Армата» были представлены в 2013 году на международной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле. Два года спустя на параде Победы показали несколько вариантов таких танков, перспективным среди которых считается Т-14. Последний имеет ряд особенностей, делающих его не только конкурентоспособным, но и превосходящим натовские модели, утверждают специалисты.

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СШАтанк «Армата»беспилотник
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