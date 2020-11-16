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ЦИК Молдавии сообщил о победе Майи Санду после обработки 100 процентов протоколов
Фото: instagram.com/maia.sandu

ЦИК Молдавии сообщил о победе Майи Санду после обработки 100 процентов протоколов

Ростислав Зубков

В мире

Майя Санду победила на выборах президента Молдавии. Об этом ЦИК страны сообщил в понедельник, 16 ноября, после обработки 100 процентов протоколов.

По данным молдавского Центризбиркома, бывший премьер-министр республики набрала 57,75 процента голосов. За действующего лидера страны Игоря Додона, баллотирующегося на второй срок, проголосовали 42,25 процента избирателей.

Согласно законодательству Молдавии, победителем выборов на пост главы государства признается кандидат, набравший более половины действительных голосов граждан.

Выборы в Молдавии

1 ноября в Молдавии состоялись президентские выборы — главу государства выбирают на четыре года. Центральная избирательная комиссия республики признала прошедшие выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог 33,33 процента. Из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, на 15 ноября был назначен второй тур. В нем порог явки учитываться не будет.

По информации ЦИК, после обработки 100 процентов протоколов в первом туре выборов президента победила Майя Санду, которая набрала 36,12 процента голосов избирателей.

Читайте также: Майя Санду объявила о своей победе на выборах президента Молдавии

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