ФСБ предотвратила серию терактов в Воронежской области

Фото: пресс-служба Главы Республики Крым

В Воронежской области бывшие арестанты колонии № 3 получили большие тюремные сроки за подготовку терактов. Об этом ФСБ РФ сообщила в понедельник, 16 ноября.

По данным спецслужбы, заключенные Руслан Бугак, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов, Сергей Мухаметзянов и Руслан Чаусов основали сообщество боевиков.

— Доказана причастность членов сообщества к вовлечению в террористическую деятельность заключенных, освобождающихся в 2019 — 2020 годах, а также подготовке ряда резонансных террористических актов, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Как утверждают силовики, подозреваемые планировали взрыв в воронежском жилом доме, а также нападение на правоохранителей и курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Выпускники этого учреждения участвуют в боях в Сирии, отмечают в ФСБ.

Telegram-канал «На видео видно»

В прошлую пятницу, 13 ноября, Второй западный окружной военный суд приговорил террористов к разным срокам лишения свободы — от 8,5 до 24 лет колонии.

Читайте также: ФСБ ликвидировала сеть подпольных оружейников в 16 регионах России