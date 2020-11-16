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Лукашенко допустил передачу большей части своих полномочий другим структурам
Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лукашенко допустил передачу большей части своих полномочий другим структурам

Ростислав Зубков

В мире

Большая часть (70-80 процентов) полномочий президента Белоруссии могут быть переданы правительству и парламенту республики. Об этом лидер страны Александр Лукашенко заявил в понедельник, 16 ноября, на совещании по вопросу дорожного сбора.

По словам политика, народ хочет изменений, но он замкнулся на главе государства. Из этой ситуации есть выход — внесение корректив в конституцию, предлагает Лукашенко.

— Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80 процентов полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, конституцию ломать не надо, — цитирует БелТА белорусского лидера.

Он также выступил за создание нового механизма работы, при котором кабмин будет разрабатывать законопроекты, а парламент — обсуждать и принимать их, чтобы потом вносить президенту на подписание.

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