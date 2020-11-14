Тихановская призвала ЕС к санкциям против белорусского бизнеса

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила о необходимости Евросоюза (ЕС) расширить санкции против бизнеса, поддерживающего власти.

По ее словам, индивидуальные санкции против граждан страны, причастных к фальсификациям на выборах, стали важным первым шагом ЕС.

— Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим, — цитирует Тихановскую Telegram-канал ее пресс-службы.

Она также заявила, что в ходе акций протеста в Белоруссии задержали свыше 18 тысяч человек.

Также стало известно, что оппозиционная структура «Народное антикризисное управление», которая была создана по инициативе Павла Латушко, заявила, что располагает копией отчета МВД Белоруссии, согласно которому в период с 9 августа по 3 ноября в стране задержали более 25 800 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале оппозиции.

Отмечается, что было составлено свыше 24 тысяч административных протоколов.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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