Тихановская заявила о планах создать «Народный трибунал»

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о намерении инициировать создание Народного трибунала на фоне «бездействия государственной судебной системы». Об этом политик написала в своем Telegram-канале в пятницу, 13 ноября.

Она выразила мнение, что Белоруссия превратилась в «место преступления».

— Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники — террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления, — заявила Тихановская.

По ее словам, Народный трибунал призван «остановить беззаконие». Политик уточнила, что процесс трибунала будет проведен на платформе «Голос» по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Она добавила, что затем 20 декабря белорусский народ выйдет на самый массовый марш с заявлением Народного обвинения.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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