«Я поклялся»: Лукашенко исключил транзит власти в Белоруссии

Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит так называемого транзита власти в республике и ее передачи преемникам. Соответствующее заявление глава государства сделал в пятницу, 13 ноября в интервью журналистам.

— Никаких преемников. Кого народ изберет — так и будет. Я поклялся, — передает слова Лукашенко близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

Белорусский президент подчеркнул, что дал обещание, «что будет так, как решит народ».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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