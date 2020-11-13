Лукашенко допустил восстановление в вузах отчисленных за протесты студентов

Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил выработать механизм восстановления в вузах студентов, которые были ранее отчислены за участие в акциях протеста. О своем поручении глава государства сообщил в пятницу, 13 ноября, в интервью журналистам.

По его словам, по принципу «под гарантии» уже «протестунов выпускали».

— Ну, выкинули мы этих 300 человек. Я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально, некоторые вообще очень способные люди, — пояснил Лукашенко.

Кроме того, он уточнил, что будут сформированы комиссии из представителей вузов и уполномоченных ответственных людей, которые рассмотрят все заявления на восстановление студентов в вузов, передает БелТА.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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