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Лукашенко назвал причину беспорядков в Белоруссии
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко назвал причину беспорядков в Белоруссии

Евгения Звощик

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что движущей силой беспорядков в стране является внешний фактор, а мотивом — желание «убрать конкурента». Такое мнение он выразил в пятницу, 13 ноября, в разговоре с журналистами в Минске.

По его словам, за четверть века Белоруссия выстроила эффективную модель социального государственного устройства, которая позволяет отстаивать национальные интересы.

— Беларусь стала членом клуба космических и атомных держав. На основе высоких технологий создает новую экономику, — пояснил белорусский лидер.

Он отметил, что аналогичные события происходят и в других постсоветских странах: Украине, Киргизии и Молдавии. При этом он выразил мнение, что подобные технологии в будущем попытаются применить в России и ряде других странах СНГ.

Лукашенко подчеркнул, что любая цветная революция делает государство слабее, а народ — беднее. Глава государства добавил, что исключительно согласованное стратегическое планирование и взаимная поддержка помогут странам постсоветского пространства относительно безболезненно справиться с глобальными проблемами и устоять перед угрозами суверенитету, миру и стабильности, передает БелТА.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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БелоруссияАлександр Лукашенкопротест жителей
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