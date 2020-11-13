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Евросоюз допустил введение новых санкции против Белоруссии из-за гибели протестующего
Фото: pixabay.com

Евросоюз допустил введение новых санкции против Белоруссии из-за гибели протестующего

Евгения Звощик

В мире

Европейский союз допустил введение дополнительных санкций в отношении Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза в пятницу, 13 ноября.

Отмечается, что Евросоюз продолжает решительно осуждать «насилие белорусских властей относительно протестующих». Кроме того, представитель ЕС напомнил, что союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, которые, по мнению европейских властей, несут ответственность за насилие и запугивание, передает РИА Новости.

Напомним, 12 ноября Министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило смерть 31-летнего Романа Бондаренко из-за травм, полученных во время драки с неизвестными. По данным местных СМИ, 11 ноября вечером в один из минских дворов, где находится так называемая площадь перемен, приехали люди в гражданской одежде и масках и стали снимать бело-красно-белые ленты, развешанные на территории.

После этого началась потасовка, в результате которой и пострадал Бондаренко. Его госпитализировали в медучреждение, где сделали операцию, но мужчина скончался. Следственный комитет Белоруссии начал проверку по факту происшествия.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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