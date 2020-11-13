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«Мы поддерживаем не Лукашенко»: Песков оценил отношения России и Белоруссии
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

«Мы поддерживаем не Лукашенко»: Песков оценил отношения России и Белоруссии

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Россия поддерживает легитимного президента Белоруссии, а не конкретно Александра Лукашенко. При этом стороны связаны родственными отношениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы поддерживаем не Александра Григорьевича (Лукашенко — прим. «ВМ»), мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, мы поддерживаем законность в нашей братской стране, — пояснил он в интервью «RT Россия».

Представитель Кремля подчеркнул, что народы России и Белоруссии связаны не просто дружбой, а родственными узами.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоДмитрий Песков
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