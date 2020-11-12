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Лавров отметил снижение числа протестующих в Белоруссии
Фото: twitter.com/RussianEmbassy

Лавров отметил снижение числа протестующих в Белоруссии

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия обеспокоена продолжающимися в Белоруссии протестами, хотя уже заметно снижение их активности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 12 ноября.

Он отметил, что, по имеющимся данным, в последних митингах участвовало от трех до пяти тысяч человек. Эти цифры несопоставимы с тем, что было раньше, когда более 100 тысяч протестующих выходили на улицу, заявил министр.

— Если в целом оценивать ситуацию, мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет, число участников несанкционированных акций сокращается, — сказал Сергей Лавров.

Он уточнил, что снижение активности может быть связано с тем, что люди готовы перейти к конструктивному диалогу. По словам министра, «здоровая» оппозиция может участвовать в диалоге с Минском, тогда как те, кто работает из-за границы, не выказывают такого желания, передает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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БелоруссияСергей Лавровпротесты
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