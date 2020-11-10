Лукашенко пригрозил закрыть частные компании в Белоруссии за отказ создать профсоюз

Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Если до конца 2020 года белорусские частные предприятия не создадут профсоюзы, их ликвидируют. Такое предупреждение вынес президент республики Александр Лукашенко.

Он пояснил, что работникам компаний необязательно участвовать в профсоюзах, однако наличие таковых должно быть обеспечено.

— Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберем по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны, — приводит БелТА императив белорусского лидера.

Он отметил, что на сегодняшний день на Белоруссию и, в частности, на профсоюзы оказывается давление. Не исключено, что кто-то захочет покинуть профсоюзы, полагает Лукашенко. По его мнению, «это дело каждого».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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