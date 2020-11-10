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Лукашенко: «протестуны» не возьмут Белоруссию «тепленькой»
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко: «протестуны» не возьмут Белоруссию «тепленькой»

Ростислав Зубков

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «протестуны» и политики, бежавшие в Польшу или Литву, не смогут взять республику «тепленькой». О том, как власти собираются расстроить планы «беглых» оппозиционеров, политик рассказал во вторник, 10 ноября, на встрече с главой Федерации профсоюзов республики Михаилом Ордой.

По словам белорусского лидера, недоброжелатели якобы рассчитывали, что к весне 2021 года в стране произойдет обвал экономики.

— Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь «тепленькой». Мы выстоим, — цитирует «СБ. Беларусь сегодня» Лукашенко.

Он признал, что борьба будет непростой, потребуются мужество и сила. Глава государства рассчитывает, что даже с учетом негативного влияния пандемии коронавируса власти сумеют сохранить уровень жизнь на своем текущем уровне.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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БелоруссияАлександр Лукашенкооппозиция
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