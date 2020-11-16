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Психолог рассказала, как выйти из депрессии
Фото: depositphotos.com

Психолог рассказала, как выйти из депрессии

Юлия Ямпольская

Здоровье

Психолог-психоаналитик, сексолог Ирина Савран рассказала, как выйти из депрессии и вернуться в нормально позитивное состояние. Об этом в понедельник, 16 ноября, она рассказала в интервью порталу «Аргументы и Факты».

Отмечается, что не существует специфичных советов, как выходить из депрессии. Принимая витамины и биодобавки, пациенты могут рассчитывать лишь на эффект плацебо.

Специалист рекомендовала заниматься спортом, не злоупотреблять алкоголем и психоактивными веществами, не курить, а также высыпаться, уходить с нелюбимой работы и заканчивать отношения с токсичными людьми. По ее словам, необходимо беречь себя.

В некоторых случаях для выхода из депрессивного состояния может понадобиться психотерапия или помощь эксперта, чего не стоит бояться.

Врач заключила, что, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие пять лет каждый второй может столкнуться с депрессией.

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