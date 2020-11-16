Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минимальные пенсии в Москве повысят до 20 200 рублей
Фото: pixabay.com/ru

Минимальные пенсии в Москве повысят до 20 200 рублей

Виктория Родимкина

Город

В Москве минимальный размер пенсии для горожан вырастет с 19 500 до 20 220 рублей. Об этом рассказал глава департамента труда и соцзащиты населения столицы Евгений Стружак в понедельник, 16 ноября.

При этом, по его словам, такой размер пенсии будет предназначен для неработающих москвичей, которые проживают в городе не менее десяти лет.

— По сути доход московского пенсионера включает всякого рода льготы: бесплатный проезд на транспорте, льготы по оплате коммунальных услуг, лекарственного обеспечения и так далее, — сказал Евгений Стружак.

Он отметил, что пенсии будут проиндексированы на 3,7 процента, что превысит предполагаемый размер инфляции. С января 2021 года размер пенсии увеличится у 400 тысяч человек, из которых 23 тысячи получат право на надбавки.

Глава департамента добавил, что с 1 января в столице на 3,7 процента увеличат выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным.

На сегодняшний день инвалиды ВОВ в среднем получают по 53 тысячи рублей, участники войны — по 35 тысяч рублей, участники обороны Москвы — по 36 тысяч рублей, передает Интерфакс.

Читайте также: Серьезное увеличение: какие статьи доходов и расходов сформируют бюджет Москвы в 2021 году

органы соцзащитыразмер минимальной пенсии в Москвепенсия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Памяти Джигарханяна: большой Актер с большой буквы

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Все мнения
О проекте