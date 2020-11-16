Минимальные пенсии в Москве повысят до 20 200 рублей

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В Москве минимальный размер пенсии для горожан вырастет с 19 500 до 20 220 рублей. Об этом рассказал глава департамента труда и соцзащиты населения столицы Евгений Стружак в понедельник, 16 ноября.

При этом, по его словам, такой размер пенсии будет предназначен для неработающих москвичей, которые проживают в городе не менее десяти лет.

— По сути доход московского пенсионера включает всякого рода льготы: бесплатный проезд на транспорте, льготы по оплате коммунальных услуг, лекарственного обеспечения и так далее, — сказал Евгений Стружак.

Он отметил, что пенсии будут проиндексированы на 3,7 процента, что превысит предполагаемый размер инфляции. С января 2021 года размер пенсии увеличится у 400 тысяч человек, из которых 23 тысячи получат право на надбавки.

Глава департамента добавил, что с 1 января в столице на 3,7 процента увеличат выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным.

На сегодняшний день инвалиды ВОВ в среднем получают по 53 тысячи рублей, участники войны — по 35 тысяч рублей, участники обороны Москвы — по 36 тысяч рублей, передает Интерфакс.

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