Участники конкурса «Лидеры цифровой трансформации» рассказали о своих проектах

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Авторы лучших решений, поучаствовавшие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации», рассказали о том, как создать работающий проект менее чем за двое суток и как найти команду мечты.

Победители конкурса «Лидеры цифровой трансформации» определяются по итогам 48-часового хакатона. Участники разрабатывают полезные для города сервисы. В этом году в конкурсе поучаствовали 357 команд из 76 регионов России, победителями стали 10 команд, каждой из которых положена премия в миллион рублей.

Так, участникам хакатона предложили создать общую базу бездомных животных из городских приютов. Задачу начала реализовывать команда Meteora. Менее чем за 48 часов ребята создали прототип базы бездомных животных, адаптированный для размещения на сайте mos.ru.

Участник команды Андрей Мазняк рассказал о проекте.

— Эта система упрощает документооборот для сотрудников приютов, а также позволяет контролирующим организациям получать всю отчетность легко и быстро. И самое важное, мы создали прототипы публичного каталога животных из приютов, в котором люди смогут подобрать питомца, — сказал он.

По словам разработчика, в будущем планируется разместить сервис на mos.ru. Мазняк отметил, что собрал команду из друзей, четверо из которых работают в одной компании.

Команда Сocki разработала сервис для столичного департамента культуры, который создает культурный портрет москвича и предоставляет пользователям персональные рекомендации по организации досуга.

Илья Митусов рассказал, как работает сервис и что было самым сложным при его разработке.

— Мы создали так называемый культурный портрет горожанина. Зная, какие книги предпочитает тот или иной пользователь, наша система предлагает культурные мероприятия, а также секции или кружки, которые подойдут именно этому человеку, — уточнил Митусов.

Помимо этого, участники хакатона предложили решение для разработки сервиса «Легкий старт» для предпринимателей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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