Более 350 команд разработают цифровые решения задач Москвы на онлайн-хакатоне

/ Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

По результатам онлайн-хакатона, который пройдет в период с 30 октября по 1 ноября, определят победителей конкурса на соискание премий мэра столицы «Лидеры цифровой трансформации». Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он отметил, что более трех тысяч специалистов в сфере IT из 75 регионов страны приняли участие в проекте.

— В их числе разработчики, специалисты по искусственному интеллекту, дата-сайентисты, проджект-менеджеры и маркетологи. В итоге цифровые решения городских задач будут создавать 357 команд, 10 команд-победителей получат по миллиону рублей. Лучшие проекты попадут в программу доработки продуктов, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Каждая из команд должна найти решение для одной из 10 задач за 48 часов.

Уточняется, что лучшие смогут пройти онлайн-интенсив в программе Mosbootcamp, где вместе с экспертами доработают свои продукты до стадии пилотирования.

Церемония открытия хакатона планируется 30 октября в 19:00, трансляция будет доступна на YouTube-канале «Цифрового делового пространства».

Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи человек подали заявку на участие в конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Большинство заявок поступило из столицы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана.

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