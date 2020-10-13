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Более 1,5 тысячи заявок поступило на конкурс «Лидеры цифровой трансформации»
Фото: freepik.com

Более 1,5 тысячи заявок поступило на конкурс «Лидеры цифровой трансформации»

Юлия Ямпольская

Город

Более 1,5 тысячи человек подали заявку для участия в конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что большинство заявок поступило из столицы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана.

А всего на данный момент представлено 45 регионов России — от Калининградской области до Дальнего Востока, — уточнила Сергунина.

Подать заявку на участие можно до 25 октября на сайте Агентства инноваций Москвы. Победителей объявят по результатам 48-часового онлайн-хакатона.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что призовой фонд конкурса в 2020 году составит 10 миллионов рублей. По его словам, в командах будут участвовать от трех до пяти человек.

Ранее Наталья Сергунина рассказала о конкурсе для стартапов в области киберспорта. К участию приглашаются разработчики и дизайнеры игр, которые получат возможность представить свое видение развития киберспорта. Как уточняется, заявки принимаются до 30 октября.

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Конкурсонлайн-заявкаНаталья Сергунина
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