Маломобильным пассажирам начали оказывать помощь в наземном транспорте Москвы

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В Москве инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) начали оказывать помощь пассажирам в наземном транспорте. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» в понедельник, 16 ноября.

Так, специалисты начали работу на автобусных маршрутах № 64, 818, т43, т65. Эти автобусы следуют через культурно-спортивный реабилитационный центр «Всероссийского общества слепых», который ежедневно посещают около 200 взрослых и детей.

Инспекторы ЦОМП помогают пассажирам в метро уже более семи лет. Они сопровождают граждан от входа в метро и до его выхода, а при необходимости помогают добраться до вокзала, электрички, аэропорта или больницы.

Заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отметил, что транспорт в городе должен быть без преград.

— Сегодня на маршруты выходят низкопольные трамваи, автобусы и электробусы. Почти на 2 тысячах автобусах и всех электробусах снаружи установлены динамики, которые объявляют номер и направление транспорта для слабовидящих пассажиров. Теперь при пересадке с метро на один из четырех маршрутов сотрудники ЦОМП проводят пассажира до самых важных социальных объектов, — сказал заммэра.

С 16 ноября сотрудники ЦОМП начинают работу в подземке с момента открытия метро — в 5:30.

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