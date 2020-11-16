Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Маломобильным пассажирам начали оказывать помощь в наземном транспорте Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Маломобильным пассажирам начали оказывать помощь в наземном транспорте Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Куусинена, 19АКарта всех событий

В Москве инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) начали оказывать помощь пассажирам в наземном транспорте. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» в понедельник, 16 ноября.

Так, специалисты начали работу на автобусных маршрутах № 64, 818, т43, т65. Эти автобусы следуют через культурно-спортивный реабилитационный центр «Всероссийского общества слепых», который ежедневно посещают около 200 взрослых и детей.

Инспекторы ЦОМП помогают пассажирам в метро уже более семи лет. Они сопровождают граждан от входа в метро и до его выхода, а при необходимости помогают добраться до вокзала, электрички, аэропорта или больницы.

Заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отметил, что транспорт в городе должен быть без преград.

— Сегодня на маршруты выходят низкопольные трамваи, автобусы и электробусы. Почти на 2 тысячах автобусах и всех электробусах снаружи установлены динамики, которые объявляют номер и направление транспорта для слабовидящих пассажиров. Теперь при пересадке с метро на один из четырех маршрутов сотрудники ЦОМП проводят пассажира до самых важных социальных объектов, — сказал заммэра.

С 16 ноября сотрудники ЦОМП начинают работу в подземке с момента открытия метро — в 5:30.

Читайте также: Подземка без границ. Маломобильных горожан сопроводят в любое время работы метро

общественный наземный транспортпомощь маломобильным гражданамавтобус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Памяти Джигарханяна: большой Актер с большой буквы

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Все мнения
О проекте