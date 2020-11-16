В Москве задержали двух грабителей

Следствием возбуждены уголовные дела по признакам статей Уголовного кодекса «Разбой» и «Грабеж» / Фото: pixabay.com

Россия, Москва, Белореченская улица Карта всех событий

На Белореченской улице в столице за разбой и грабеж полицией задержаны двое приезжих. Молодые люди отняли у прохожего мобильный телефон. Один из подозреваемых ранее судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО.

В ходе дознания полиция выяснила о причастности одного из злоумышленников к другому преступлению в этом же районе. В отделение полиции Люблино накануне обратился молодой москвич, который рассказал, что по пути на работу был ограблен группой неизвестных. Угрожая избиением, они отняли у пострадавшего телефон, с помощью мобильного приложения перечислили 10 тысяч рублей со счета жертвы, отдали телефон ограбленному и скрылись.

Представитель полиции добавил, что следствием возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые заключены под стражу.

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