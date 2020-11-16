Путин призвал разоблачать ложь о «цивилизованном» употреблении наркотиков
Президент России Владимир Путин призвал бороться с распространением наркотиков среди молодежи. Об этом он заявил в понедельник, 16 ноября, на заседании Совета безопасности.
Глава государства обратил внимание на необходимость расширения антинаркотической информационной политики, в том числе через популярные у молодых людей ресурсы (соцсети), а также в образовательных учреждениях.
— Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном, цивилизованном употреблении так называемых легких и других наркотиков, — приводит ТАСС слова российского лидера.
Он поручил активнее бороться с незаконным распространением наркотических средств в России.
— Наша задача — повысить эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков, по всем фронтам действовать более активно и наступательно, — сказал глава государства.
Он также отметил, что именно на это «должна быть нацелена новая стратегия государственной антинаркотической политики России до 2030 года».
Читайте также: Кабмин РФ одобрил проект о наказании за призыв к наркотикам в интернете