Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Уголовное дело возбудили после смерти пациентов в московской частной клинике
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Уголовное дело возбудили после смерти пациентов в московской частной клинике

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пяти пациентов в одной из столичных частных медицинских клиник. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, частная клиника расположена на Мичуринском проспекте. В этой организации оказывались услуги, которые не отвечали требованиям безопасности. В результате пять пациентов умерли. Еще одной женщине был нанесен вред здоровью средней тяжести.

По иску Росздравнадзора по городу Москве и Московской области Арбитражный суд Москвы аннулировал лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность клиники. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также: В Москве задержали двух грабителей

уголовное делоклиникаМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Памяти Джигарханяна: большой Актер с большой буквы

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Все мнения
О проекте