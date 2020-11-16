Уголовное дело возбудили после смерти пациентов в московской частной клинике

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пяти пациентов в одной из столичных частных медицинских клиник. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, частная клиника расположена на Мичуринском проспекте. В этой организации оказывались услуги, которые не отвечали требованиям безопасности. В результате пять пациентов умерли. Еще одной женщине был нанесен вред здоровью средней тяжести.

По иску Росздравнадзора по городу Москве и Московской области Арбитражный суд Москвы аннулировал лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность клиники. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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