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Психолог объяснил, почему Галкин до сих пор не ушел от возрастной Примадонны
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Психолог объяснил, почему Галкин до сих пор не ушел от возрастной Примадонны

Захар Чайченко

Звезды

Российский юморист Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте поделился свежим снимком, на котором вместе с Аллой Пугачевой позирует перед фотокамерой в старинном убранстве. К слову, разница в возрасте звездных партнеров составляет 27 лет. Семейный психолог Евгений Корчмарек объяснил, почему некоторые мужчины выбирают себе спутниц гораздо старше себя и в чем секрет счастливой жизни подобных пар.

По словам психолога, мужчины стремятся выбрать женщину, которая будет о них заботиться и любить их как собственная мать. Представительницы прекрасного пола, которые на несколько лет старше своих возлюбленных, отличаются мудростью и опытом. В связи с этим они могут обогатить отношения теми чувствами и эмоциями, которыми не обладают молодые особы.

Кроме того, психолог рассказал, что дамы старшего возраста знают, что им нужно и как этого достичь. По причине этого они действуют увереннее своих молодых соперниц.

Напомним, что звездный телеведущий Максим Галкин не раз говорил на публике и в интервью, что ему совсем не скучно с Примадонной.

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Алла ПугачеваМаксим ГалкинСемья Пугачевой и Галкина
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