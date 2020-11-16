Глава МВД сообщил о снижении наркопреступности в РФ за 10 лет на 17 процентов

Фото: mvdmedia.ru / МВД Медиа

Связанная с наркотиками преступность на территории России за десять лет снизилась на 17 процентов. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в понедельник, 16 ноября.

Данная тема ранее обсуждалась во время заседания Совета безопасности РФ, которое прошло под руководством президента России Владимира Путина.

— Удалось значительно сократить поток опийных наркотиков и, прежде всего героина, поступающих из Центрально-Азиатского региона, — пояснил Колокольцев.

Отмечается, что, по оценке МВД РФ, слаженная работа всех государственных органов «способствовала оздоровлению наркоситуации в стране».

Кроме того, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Совбез констатировал, что за последние 10 лет рост наркомании в стране удалось остановить. По его словам, общее число зарегистрированных наркопотребителей и нарушителей, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, снизилось на треть. Патрушев добавил, что в России также было принято свыше 200 нормативных правовых актов в данной сфере — в том числе усилена уголовная ответственность за сбыт и контрабанду наркотиков и введены другие меры, передает РИА Новости.

Читайте также: Путин призвал разоблачать ложь о «цивилизованном» употреблении наркотиков