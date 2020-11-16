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Движение ограничат в центре Москвы из-за работ на инженерных сетях
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение ограничат в центре Москвы из-за работ на инженерных сетях

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Скрябинский переулок, 6с3 Карта всех событий

В центре столицы временно изменится схема движения транспорта. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Изменения связаны с проведением работ на инженерных сетях. С 25 по 30 ноября, а также с 8 по 14 декабря движение ограничат по одной полосе в Скрябинском переулке в районе дома 6, строение 3. С 15 по 21 декабря нельзя будет проехать по одной полосе в Скрябинском переулке в районе дома 8.

Движение ограничат в центре Москвы из-за работ на инженерных сетяхФото:Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

Кроме того, с 18 по 14 января 2021 года будет ограничено движение по одной полосе на пересечении Скрябинского и Яблонного переулков. С 14 по 20 февраля 2021 года, а также с 27 февраля по 3 марта 2021 года нельзя будет проехать по одной полосе в Яблонном переулке в районе дома 3.

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