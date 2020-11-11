Водителей предупредили об ограничении движения в двух округах Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Севанская улица, 29Г Карта всех событий

В ноябре в связи с проведением работ на инженерных сетях будут введены временные ограничения движения транспорта на ряде улиц в Южном и Северном административных округах Москвы.

Как уточняет информационный центр столичного Департамента транспорта, в ЮАО со 2 ноября по 15 декабря ограничено движение на Севанской улице в районе дома 29Г и улице Бехтерева в районе дома 60 по Севанской улице.

Кроме того, с 6 ноября по 10 декабря ограничено движение на улице Бехтерева в районе дома 49 по Кавказскому бульвару, а по 15 декабря — на участке улицы Бехтерева от дома 50 по Кавказскому бульвару до дома 15, строение 5 по улице Бехтерева.

Фото: Информационный центр Департамента транспорта Москвы

В САО с 5 ноября по 15 декабря действуют ограничения на улице Генерала Сандалова в районе дома 37, корпус 6 по Ленинградскому проспекту.

Также с 15 ноября до 1 марта 2021 года будет ограничено движение на улице Генерала Сандалова в районе дома 37, корпус 8 по Ленинградскому проспекту.

Фото: Информационный центр Департамента транспорта Москвы

Ранее сообщалось, что с 5 ноября ограничено движение автомобильного транспорта по Малахитовой улице.

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