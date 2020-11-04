Движение на Малахитовой улице ограничат с 5 ноября

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Малахитовая улица, 7 Карта всех событий

Движение автотранспорта на Малахитовой улице на северо-востоке столицы будет временно ограничено с 5 ноября в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей.

Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, ограничение на одной полосе будет действовать круглосуточно на участке от дома 7 по Малахитовой улице до дома 1 по улице Бажова.

Ограничение сохранится до 26 ноября, сообщается на официальном сайте префектуры Северо-Восточного административного округа.

Фото: Информационный центр транспортного комплекса Москвы

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на Малой Пироговской улице из-за прокладки инженерных сетей.

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