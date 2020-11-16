Новинки итальянского кино покажут зрителям на большом экране

Кадр из фильма «Дворец правосудия» / Фото: пресс-служба фестиваля RIFF

Что вдохновило Леонардо Да Каприо написать благодарственное письмо итальянскому художнику? Чем «Хищники» покорили Венецианский кинофестиваль — 2020? И какому политику ХХ века Джанни Амелио посвятил свой новый фильм? «Вечерняя Москва» рассказывает о самых ярких картинах российско-итальянского кинофестиваля RIFF, который пройдет с 18 по 29 ноября в киноцентре «КАРО 11 Октябрь».

«Хаммамет»

Зрители RIFF первыми в России увидят новый фильм двукратного победителя Каннского кинофестиваля, топового итальянского режиссера Джанни Амелио («Нежность», «Ключи от дома», «Похититель детей»). Сюжет основан на реальных событиях и повествует о последнем годе жизни Беттино Кракси, одного из самых обсуждаемых итальянских политиков ХХ века. Кракси был вынужден бежать от итальянского правосудия в Тунис: именно там, на вилле в курортном городе Хаммамет, в 2000 году было найдено его тело. Главная роль в этом фильме принесла Пьерфранческо Фавино итальянский «Золотой глобус». Узнать его на экране практически невозможно — настолько он вжился в роль одиозного политика.

«Полет за мечтой»

Трогательная история двух братьев, которых развело время, а свела… Луна. В главных ролях — Джузеппе Баттистон («Идеальные незнакомцы») и Стефано Фрези («Имя розы»). На Torino Film Festival они были признаны лучшими актерами года — нельзя не проникнуться теплыми братскими отношениями их героев. Сюжет рассказывает о Дарио — чудаке, который в детстве увидел по ТВ высадку американцев на Луну и с тех пор мечтает попасть туда. Построив самодельную ракету и пытаясь запустить ее, он случайно устраивает пожар и попадает в тюрьму. Единственный близкий человек, который может ему помочь, — брат Марио, с которым тот виделся один раз в жизни…

Еще один «лунный» фильм в программе RIFF — «Голос Луны» Федерико Феллини, последняя картина маэстро и его творческое и духовное завещание. Показ пройдет в новейшей отреставрированной версии в рамках празднования 100-летия режиссера.

«Украденные дни»

История отца и сына, которые встречаются после нескольких лет разлуки. Отец провел их в тюрьме, но теперь хочет начать все с начала и берет сына в путешествие. Сюжет основан на одноименном романе самого режиссера Гуидо Ломбарди. В оригинале название практически созвучно культовому фильму «Похитители велосипедов». Как и там, здесь все сосредотачивается на отношениях отца и сына: именно их глазами, взрослого и ребенка, мы видим Италию с севера до юга. В главной роли — Риккардо Скамарчо («Три метра над уровнем неба», «Римские приключения», «Джон Уик — 2»).

«Хищники»

Это дебютный фильм Пьетро Кастеллитто — сына мэтра итальянского кино, режиссера и актера Серджо Кастеллитто и писательницы Маргарет Мадзантини, обладательницы литературной Премии Стрега. Премьера прошла на Венецианском кинофестивале в 2020 году, где картина была с восторгом принята кинокритиками и публикой и взяла приз за лучший сценарий в категории «Горизонты». Фильм рассказывает о двух римских семьях, чьи судьбы пересекаются из-за банальной автомобильной аварии. Семья Павоне — утонченные интеллектуалы и буржуа, живущие в центре Рима. Семья Висмара из небогатого пригорода — дерзкие пролетарии и... неофашисты. Два противоположных мира сталкиваются, и последствия будут неожиданными для всех. Тонкая психологическая история предлагает зрителям посмотреть в глаза их собственных хищников внутри.

«Искусство киноплаката: человек, который рисовал кино»

Полтора часа чистого визуального удовольствия: зрители отправятся в путешествие по миру Ренато Казаро, одного из главных ныне живущих иллюстраторов. Он создавал плакаты к фильмам Серджио Леоне, Бернардо Бертолуччи, Франко Джеффирелли, Райнера Вернера Фасбиндера и других мэтров мирового кино. В 2019 году Квентин Тарантино пригласил Казаро для создания олдскульных плакатов для фильма «Однажды в Голливуде». Восхищенный Леонардо Ди Каприо, герой этих плакатов, прислал Казаро благодарственное письмо, которое мы впервые увидим в фильме. Также впервые Казаро раскроет свою уникальную технику рисования — самые известные его плакаты оживут прямо на глазах у зрителей. Фильм снят при участии Терренса Хилла, Карло Вердоне, Дарио Ардженто, которые рассказывают о сотрудничестве с гением кисти и аэрографа.

«Человек без гравитации»

Эта супергеройская история была снята молодым режиссером Марко Бонфанти специально для Netflix и для российского зрителя будет в первый и последний раз показана на большом экране. В главной роли — лауреат Каннского кинофестиваля Элио Джермано («Пальмовая ветвь» за лучшую мужскую роль в фильме «Наша жизнь» Даниэле Лукетти), хорошо известный российскому зрителю также по роли в фильме «Я — миллиардер». Сюжет повествует о человеке, который родился без земного притяжения. Семья решила скрыть его особенность, и он рос в безвестности, но однажды понял, что мир должен узнать о новом супергерое, и пришел на телешоу.

«Гости на вилле»

Новый фильм любимца российских зрителей Марко Джаллини («Идеальные незнакомцы»), а также возможность подсмотреть за тем, как живет итальянская элита. Действие практически не выходит за пределы богатой виллы, концентрируя все напряжение в характерах героев. На вилле небольшого городка на севере Италии живет состоятельная семья. Вечером отец уезжает в командировку, а ночью молодой румын, сын экономки, получает в их доме огнестрельное ранение и умирает. Перед зрителем открывается темная сторона провинции, которая полна подлости и насилия, и семь главных героев становятся живым воплощением семи смертных грехов.

«Порок надежды»

Новый фильм одного из главных молодых режиссеров Италии Эдоардо Де Анджелиса, чья картина «Неделимые» также была показана на RIFF. Это уникальная возможность увидеть не открыточный курортный юг, а юг, в котором не рады туристам. В ужасающих условиях морального упадка в провинции Неаполя, среди героиновых наркоманов и нигерийских проституток живет Мария — чистая сердцем девушка, беззащитный и нежный цветок. Она ждет ребенка и верит, что когда-нибудь сможет сбежать и дать ему шанс на лучшую жизнь. Несмотря на тяжелую тему, режиссер Де Анджелис в своем фирменном стиле создает на экране визуальный шедевр — один из самых красивых фильмов фестиваля.

«Дворец правосудия»

Фильм из программы Берлинале: премьера прошла на Берлинском кинофестивале в начале 2020 года. Сюжет повествует об одном дне из жизни итальянского Дворца правосудия. В зале суда идут слушания: на скамье подсудимых молодой грабитель и владелец автозаправки, который, пытаясь поймать воров, застрелил одного из них, совсем юного сообщника. Допросы, показания, свидетели, очные ставки. Но не меньшее напряжение царит за пределами зала — там, где ждут родственники, жены и дети обвиняемых и потерпевших. Это заседание изменит их не меньше, чем тех, кто находится в зале.

«Рафаэль. Добрый гений»

Еще один документальный фильм в программе. Снятый в разрешении 4К, он переносит зрителя на пятьсот лет назад — во времена одного из величайших художников итальянского Возрождения Рафаэля Санти. На основании ранее неопубликованных данных прослеживаются все ключевые события жизни гения. Комментарии дают видные исследователи, реставраторы и искусствоведы, включая легендарного Акилле Бонито Оливу — арт-критика, куратора, писателя, теоретика искусства, профессора Римского университета Ла Сапиенца, кавалера Ордена искусств и литературы. Зрителей ждет вдохновляющее путешествие по Италии Рафаэля: от Перуджи до Флоренции, от Рима до Санкт-Петербурга, где в Эрмитаже хранятся несколько шедевров Рафаэля.

«Лучшие годы»

Режиссер Габриэле Муччино создал масштабную фреску, изображающую Италию, итальянцев и великий круговорот жизни на примере жизни четырех друзей — с юности до наших дней. Картина приняла участие уже более чем в 40 кинофестивалях, получила Премию имени Нино Манфреди, номинации на премию Nastri d’Argento за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшие женские роли, лучшую музыку, лучшую оригинальную песню. В главных ролях — Пьерфранческо Фавино, Микаэла Рамаццотти, Ким Росси Стюарт и Эмма Марроне, известнейшая итальянская певица, победительница фестиваля в Сан-Ремо.

Сборник лучших короткометражных фильмов из Италии «Истории нашей жизни»

«Истории нашей жизни» — это сборник лучших короткометражных фильмов из Италии, отмеченных призами европейских фестивалей. Комедия «Элвис» рассказывает об удачливом двойнике Элвиса Пресли, которому продюсер предлагает отправиться в тур по Китаю. Комедия «Разносчик пиццы» — это ночные приключения грузина Сабы, который должен доставить заказчикам горячую пиццу, пока его жена рожает первенца. «Мушкетеры» повествуют о реальном эпизоде издетства Джованни Фальконе — самого известного в Италии борца с коза ностра. «Быть моей мамой» — режиссерский дебют Жасмин Тринки, победительницы Каннского кинофестиваля. Она посвятила этот трогательный фильм, снятый в безлюдном Риме, своей матери. Главную роль исполнила известная итальянская актриса Альба Рорвахер. «Истории нашей жизни» доказывают: каждый человек достоин фильма, где будет главным героем.