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Вирусолог объяснил, почему могилы копают впрок экскаваторами
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вирусолог объяснил, почему могилы копают впрок экскаваторами

Виктория Федотова

Общество

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев опроверг заявления журналиста Антона Красовского о том, что в этом году могилы стали выкапывать экскаваторами на российских кладбищах.

Красовский отметил, что смертность людей во многом была не из-за коронавируса, а «ковидно-ассоциируемой, потому что в стране перестали оказывать плановую помощь».

— К людям перестали ездить на инфаркты, инсульты и перестали делать химиотерапию. Мы видим в областных центрах, как могилы роют впрок экскаваторами, — эмоционально заявил Красовский.

Зверев завил, что подобное было и раньше:

— Почему копают впрок? Наступает зима, копать могилы зимой труднее. Мне пришлось на кладбище быть, спросил зачем, мне так говорили. Многие вещи мне непонятны, потому что от трупа заразиться коронавирусом нельзя, — отметил Зверев.

Видео опубликовано на YouTube-канале RT Россия.

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