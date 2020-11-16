Вирусолог рассказал о новой теории приема антибиотиков

Фото: youtube.com / RT Россия

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев заявил, что на Западе есть теория о приеме антибиотиков, которая отличается от российской.

— У нас ведь как принято? Чтобы не было устойчивости, надо обязательно пропить курс антибиотиков. На самом деле, сейчас другой подход есть. Считается, что когда вы курс пропиваете, вы убиваете бактерии, но те, которые устойчивы к антибиотикам, начинают развиваться. Поэтому применяют сейчас антибиотики до исчезновения симптоматики, — объяснил Зверев.

По его словам, бессмысленно пить антибиотики, не имея симптомов, не стоит покупать антибиотики про запас. Нельзя употреблять антибиотики без рекомендации врача.

Видео опубликовано на TouTube-канале RT Россия.

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