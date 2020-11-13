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Главврач больницы назвал критерии назначений антибиотиков людям с COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Главврач больницы назвал критерии назначений антибиотиков людям с COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, что медики должны выписывать антибиотики пациентам с COVID-19, руководствуясь тремя критериями — гнойная мокрота, лейкоцитоз и высокий уровень прокальцитонина. Об этом он сообщил в четверг, 12 ноября, в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

Он отметил, что, по данным проведенных исследований, более 70 процентов пациентов с коронавирусом получают антибиотики вне зависимости от тяжести заболевания и наличия показаний к ним. Между тем критерии назначения антибиотиков указаны в рекомендациях Министерства здравоохранения России и столичного департамента здравоохранения.

Вечорко добавил, что проблема антибиотикорезистентности обострилась в период пандемии COVID-19. Так, бактериальная внебольничная инфекция у попадающих в стационар пациентов наблюдается у менее 5 процентов. Вторичные же госпитальные бактериальные инфекции развиваются в пределах 15 процентов случаев. По словам главного врача, бактериальная инфекция чаще развивается у пациентов в критическом состоянии и у больных, которые длительное время находятся на аппарате ИВЛ. У этой категории пациентов частота бактериальной инфекции может достигать 40 процентов.

— Немалую роль в формировании антибиотикорезистентности играет и амбулаторное звено. В нашей практике ежедневно встречаются случаи поступления к нам пациентов после нескольких курсов антибактериальных препаратов на фоне вирусной инфекции. Еще мы часто сталкиваемся с переводом к нам больных из других больниц и стационаров, где они также получали серьезную антибактериальную терапию, — сообщил врач.

Также он напомнил, что через пять дней стартует Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов. Ее целью является повышение информированности о проблеме возникновения антибиотикорезистентности и содействие в распространении передового опыта в этой области. Особенно это актуально сейчас во время борьбы с COVID-19, когда бесконтрольное и безосновательное назначение антибиотикотерапии может усугубить и без того сложную ситуацию, передает ТАСС.

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