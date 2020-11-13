Врач-пульмонолог назвал самых опасных распространителей COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Самыми опасными распространителями COVID-19 являются те, кто уже им переболел и после этого не носит медицинские маски. Об этом сообщил заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

— Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий, — заявил он.

Врач пояснил, что даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, и поэтому маски необходимо носить всем. Карабиненко подчеркнул, что люди, которые не носят маски, являются активными распространителями COVID-19, передает издание «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что Онищенко предупредил об опасности заразиться коронавирусом в общепите. Опасность, по мнению медика, может подстерегать и в быту. Особенно если член вашей семьи, заболевший коронавирусом, проживает в одной с вами квартире.

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