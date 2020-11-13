Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач-пульмонолог назвал самых опасных распространителей COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Врач-пульмонолог назвал самых опасных распространителей COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Самыми опасными распространителями COVID-19 являются те, кто уже им переболел и после этого не носит медицинские маски. Об этом сообщил заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

— Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий, — заявил он.

Врач пояснил, что даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, и поэтому маски необходимо носить всем. Карабиненко подчеркнул, что люди, которые не носят маски, являются активными распространителями COVID-19, передает издание «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что Онищенко предупредил об опасности заразиться коронавирусом в общепите. Опасность, по мнению медика, может подстерегать и в быту. Особенно если член вашей семьи, заболевший коронавирусом, проживает в одной с вами квартире.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Доктор Комаровский перечислил самые актуальные способы профилактики COVID-19

врачмедицинская маскакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте