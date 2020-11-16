Приложение «Помощник Москвы» помогло выявить более 1,7 миллиона нарушений с 2016 года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

С 2016 года с помощью приложения «Помощник Москвы» удалось обнаружить и вынести штрафы более чем за 1,7 миллиона нарушений. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что в 2019 году вышла новая версия сервиса. Приложение распознает знак, на основе данных геолокации определяет тип нарушения и фиксирует номер машины. Сертифицированная программа делает до трех фотографий и десятисекундное видео. Затем данные сведения отправляются на проверку. Специалисты анализируют каждый случай и принимают решение о штрафе, который всегда можно обжаловать.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Как отметили в столичном департаменте транспорта, с 2016 года количество отмененных нарушений составляет менее одного процента. За время работы приложения аварийность в Москве уменьшилась на десять процентов. Водители стали более ответственно относиться к правилам дорожного движения.

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