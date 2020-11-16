Один человек пострадал после схода с рельсов цистерн с мазутом под Владимиром
На станции Новки-1 во Владимирской области сошли с рельсов 12 цистерн с мазутом. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.
В результате инцидента пострадал один человек. Также нарушены габариты двух путей.
Как отметили в пресс-службе Приволжского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации на транспорте, с рельсов сошло 30 вагонов из 54. Это привело к разливу топлива. В настоящее время спасатели пытаются предотвратить возможное возгорание цистерн, сообщает ТАСС.
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