Один человек пострадал после схода с рельсов цистерн с мазутом под Владимиром

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На станции Новки-1 во Владимирской области сошли с рельсов 12 цистерн с мазутом. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.

В результате инцидента пострадал один человек. Также нарушены габариты двух путей.

Как отметили в пресс-службе Приволжского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации на транспорте, с рельсов сошло 30 вагонов из 54. Это привело к разливу топлива. В настоящее время спасатели пытаются предотвратить возможное возгорание цистерн, сообщает ТАСС.

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