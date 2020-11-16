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«Моя жизнь»: Манукян похвастался достижениями в области бальных танцев
Фото: Скриншот видео с YouTube / вМесте

«Моя жизнь»: Манукян похвастался достижениями в области бальных танцев

Юлия Захарова

Звезды

Возлюбленной Ольги Бузовой Давид Манукян показал подписчикам архивные снимки, на которых запечатлен на соревновании по бальным танцам. Фото опубликованы на странице блогера в Instagram.

На кадрах Дава стоит рядом с партнершей в черном костюме, прижимая ее к себе.

— Танцы — это моя жизнь! Мы с Каролиной (партнерша Давида — прим. «ВМ») стали чемпионами России и вице-чемпионами мира, — похвастался блогер.

«Моя жизнь»: Манукян похвастался достижениями в области бальных танцевФото: instagram.com/dava_m

Также он отыскал свои грамоты, врученные за участие в различных мероприятиях, толщина стопки оказалась внушительной. Также Манукян признался, что в его арсенале имеется ряд титулов и побед. В частности, он является мастером спорта и чемпионом России, вице-чемпионом мира, двукратным бронзовым призер чемпионата страны, финалистом чемпионата Европы и так далее.

«Моя жизнь»: Манукян похвастался достижениями в области бальных танцевФото: instagram.com/dava_m

В настоящее время Дава также уделяет время танцам, записывая ролики для соцсети TikTok.

— Люблю пробовать в жизни все новое: занимаюсь Instagram, YouTube, TikTok, исполняю песни, до этого был чемпионом мира и России по танцам. Делаю все, что в моих силах, — отметил блогер.

Он добавил, что творчество стало его главным интересом. Также, как признался Дава, ему нравится помогать другим людям — благотворительность делает его счастливее, сообщает СтарХит.

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Instagramбальные танцыДавид Манукян
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